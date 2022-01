Scuola: sospese le attività in presenza fino alle medie (Di sabato 8 gennaio 2022) Disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado. Sono le anticipazioni dell’ordinanza numero 1 che sarà firmata a breve dal governatore della Regione Campania. Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) Disposta la sospensione delleindei servizi educativi per l’infanzia e dell’scolastica e didattica indelladell’infanzia, dellaprimaria e dellasecondaria di primo grado. Sono le anticipazioni dell’ordinanza numero 1 che sarà firmata a breve dal governatore della Regione Campania. Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento eal 29 gennaio 2022: dore 22,00 eore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ...

