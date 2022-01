Scuola, quarantene e vaccini: le nuove regole per il rientro in classe spiegate dal Ministero – Il documento (Di sabato 8 gennaio 2022) Il rebus delle quarantene non ha risparmiato il mondo della Scuola. Con il rientro in classe dopo la pausa natalizia e con l’approvazione del nuovo decreto Covid, alcuni aspetti sulla gestione della pandemia di Coronavirus negli istituti sono risultati poco chiari alla comunità scolastica. Il Ministero della Salute ha inviato perciò una nota alle scuole per provare a fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali: chi e quanto dovrà essere messo in isolamento, in quali casi scatterà la Dad e cosa cambia per gli alunni vaccinati. Scuole materne e nidi (0-6 anni) Anche con un solo caso positivo, si applicano la Dad immediata e la quarantena di 10 giorni, più il test finale. Elementari Se alle elementari risulta positivo un solo bambino, gli altri dovranno sottoporsi il prima possibile al ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Il rebus dellenon ha risparmiato il mondo della. Con ilindopo la pausa natalizia e con l’approvazione del nuovo decreto Covid, alcuni aspetti sulla gestione della pandemia di Coronavirus negli istituti sono risultati poco chiari alla comunità scolastica. Ildella Salute ha inviato perciò una nota alle scuole per provare a fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali: chi e quanto dovrà essere messo in isolamento, in quali casi scatterà la Dad e cosa cambia per gli alunni vaccinati. Scuole materne e nidi (0-6 anni) Anche con un solo caso positivo, si applicano la Dad immediata e la quarantena di 10 giorni, più il test finale. Elementari Se alle elementari risulta positivo un solo bambino, gli altri dovranno sottoporsi il prima possibile al ...

