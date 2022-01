Scuola, perché si rischia di andare subito in quarantena? Dai filtri dell'aria alle distanze in aula: due anni dopo, gli stessi problemi (Di sabato 8 gennaio 2022) Scarsa aerazione, distanziamento in classe impossibile e il tracciamento che, appena la curva sale, va in tilt. Senza parlare dei trasporti pubblici per i quali, ormai, sembra non esserci più niente ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) Scarsa aerazione, distanziamento in classe impossibile e il tracciamento che, appena la curva sale, va in tilt. Senza parlare dei trasporti pubblici per i quali, ormai, sembra non esserci più niente ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - ItaliaViva : Chiudere le scuole perché si ha paura, è facile. La vera sfida invece è quella di portare i vaccini nelle classi. L… - MonicaCirinna : Rifletta chi è contrario all’obbligo vaccinale e chi, anche in consiglio dei ministri, blocca l’unica decisione da… - laura_ceruti : @RoccoTodero La scuola deve rimanere aperta, De Luca dimostra ancora una volta incapacità! Non si possono chiudere… - TheQ_continuum : @elecatta Chissà perché in Italia non si fanno più figli se questa è la sicurezza che dà la scuola. Aperta in pieno… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola perché Soru lancia la sfida a Telecom: la folgorante partenza di Tiscali La sua vera scuola, dirà lo stesso Soru anni dopo, era stato il negozio di alimentari dei genitori: ... 'un luogo magico, davvero inaccessibile, tra Dorgali e Oliena, un mito perché nella notte dei ...

Scuola, perché si rischia di andare subito in quarantena? Dai filtri dell'aria alle distanze in aula: due anni dopo, gli stessi problemi E poi c'è da fare i conti con autobus e metro: le città, in questi due anni, avrebbero potuto ridisegnare il servizio di trasporto pubblico con una maggiore attenzione alle fasce orarie della scuola ...

Scuola, Pacifico (Anief): "In piazza per dire no a manovra che non mette soldi per istruzione" ciociariaoggi.it La sua vera, dirà lo stesso Soru anni dopo, era stato il negozio di alimentari dei genitori: ... 'un luogo magico, davvero inaccessibile, tra Dorgali e Oliena, un mitonella notte dei ...E poi c'è da fare i conti con autobus e metro: le città, in questi due anni, avrebbero potuto ridisegnare il servizio di trasporto pubblico con una maggiore attenzione alle fasce orarie della...