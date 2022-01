Scuola, oggi le comiche: il governo si becca le ironie perfino della Azzolina, la ministra dei banchi a rotelle (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ex ministra, politicamente disastrosa, che dà dell’incompetente all’attuale ministro nel caos più assoluto, all’interno della stessa maggioranza. Sulla Scuola, mentre è in corso il vertice tra sindacati e governo, siamo alle comiche finali, con Lucia Azzolina, l’ex ministro della Pubblica Istruzione, passata tristemente alle note per i banchi a rotelle, che fa la morale al suo sostituto, Patrizio Bianchi. “Mascherine Ffp2 fornite a tutto il personale e raccomandate agli studenti con sconti per le famiglie. Subito fondi per personale aggiuntivo fino a giugno, per tornare a distanziamento e sdoppiamento classi. E, se la situazione peggiora, meglio una percentuale di rotazione in presenza. Una Scuola tutta aperta, ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ex, politicamente disastrosa, che dà dell’incompetente all’attuale ministro nel caos più assoluto, all’internostessa maggioranza. Sulla, mentre è in corso il vertice tra sindacati e, siamo allefinali, con Lucia, l’ex ministroPubblica Istruzione, passata tristemente alle note per i, che fa la morale al suo sostituto, Patrizio Bianchi. “Mascherine Ffp2 fornite a tutto il personale e raccomandate agli studenti con sconti per le famiglie. Subito fondi per personale aggiuntivo fino a giugno, per tornare a distanziamento e sdoppiamento classi. E, se la situazione peggiora, meglio una percentuale di rotazione in presenza. Unatutta aperta, ma ...

