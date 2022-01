Scuola, Lazzari (psicologi): “Divisione studenti vax e no vax? Rischio sindrome disadattamento” (Di sabato 8 gennaio 2022) “sindrome da disadattamento, cioè malessere generale caratterizzato da sintomi ansiosi depressivi, umore negativo o a volte rabbia” è quanto potrebbe essere innescato dal nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici, che divide tra studenti vaccinati (83% circa) e non vaccinati con soglia a 12 anni (il 17% circa). A lanciare l’allarme consultato dall’Adnkronos il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, David Lazzari che commenta: “Questa è una misura presa per proteggere gli altri ma che alla fine punisce i ragazzi. Va bene che ci sia un criterio di priorità nelle misure sanitarie legate alla pandemia. Ma è anche evidente che se si tira la coperta da una parte, si scopre un’altra. Se nella Scuola ci fosse a disposizione un ascolto ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) “da, cioè malessere generale caratterizzato da sintomi ansiosi depressivi, umore negativo o a volte rabbia” è quanto potrebbe essere innescato dal nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici, che divide travaccinati (83% circa) e non vaccinati con soglia a 12 anni (il 17% circa). A lanciare l’allarme consultato dall’Adnkronos il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli, Davidche commenta: “Questa è una misura presa per proteggere gli altri ma che alla fine punisce i ragazzi. Va bene che ci sia un criterio di priorità nelle misure sanitarie legate alla pandemia. Ma è anche evidente che se si tira la coperta da una parte, si scopre un’altra. Se nellaci fosse a disposizione un ascolto ...

