Scuola, l'annuncio del ministro Bianchi: "Impugneremo ordinanza Campania" (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – "Il Governo deve garantire la legalità. Il presidente De Luca ha avanzato un'ordinanza per chiudere le scuole in Campania ma è in esplicito contrasto con la norma oggi vigente in Italia, pubblicata già nell'agosto scorso. E' fatto divieto di prendere decisioni generalizzate sul territorio. Stiamo studiando il provvedimento del governatore della Campania che Impugneremo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a Sky Tg24. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

