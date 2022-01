Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con la chiusura fino al 23 (Di sabato 8 gennaio 2022) “Apri le scuole, chiudi le scuole”. C’è chi la prende a ridere in Sicilia, adattando la famosa citazione del film Karate Kid. Un modo per sdrammatizzare dopo due giorni di totale confusione sul rientro in classe, terminati con la decisione del governatore Nello Musumeci di rinviare la riapertura post-natalizia di tre giorni. In Sicilia, dunque, la Scuola in presenza riprenderà giovedì 13 gennaio (e non lunedì 10) ma solo in attesa di eventuali nuove disposizioni. La prossima settimana, infatti, l’isola che al momento è in zona gialla dovrebbe passare in arancione e a quel punto i sindaci avrebbero mano libera per disporre la didattica a distanza con provvedimenti autonomi. Già adesso però sono stati gli stessi primi cittadini a forzare la mano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Apri le scuole, chiudi le scuole”. C’è chi la prende a ridere in, adattando la famosa citazione del film Karate Kid. Un modo per sdrammatizzare dopo duedi totale confusione sulin classe, terminati con la decisione del governatore Nellodire la riapertura post-natalizia di tre. In, dunque, lain presenza riprenderà giovedì 13 gennaio (e non lunedì 10) ma solo in attesa di eventuali nuove disposizioni. La prossima settimana, infatti, l’isola che al momento è in zona gialla dovrebbe passare in arancione e a quel punto i sindaci avrebbero mano libera per disporre la didattica a distanza con provvedimenti autonomi. Già adesso però sono stati gli stessi primi cittadini a forzare la mano di ...

