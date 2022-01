Scuola, in Francia è già record di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primavera scorsa (Di sabato 8 gennaio 2022) Anche la Francia, come l’Italia, ha deciso di non chiudere le scuole nonostante l’aumento senza precedenti di casi provocato dalla variante Omicron. Una decisione che ha mostrato quasi immediatamente i suoi effetti: da lunedì 3 gennaio, giorno del rientro in classe, a giovedì 6 sono state chiuse 9.202 classi (su un totale di 527.200), il livello più alto mai raggiunto dalla primavera scorsa. Ad annunciarlo è stato il ministero dell’Educazione nazionale che ha anche ricordato che si tratta di un numero triplo rispetto alla rilevazione del 16 dicembre, ovvero appena prima delle vacanze di Natale. In appena 4 giorni dal rientro in classe, si sono registrati i contagi di 47.453 alunni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Anche la, come l’Italia, ha deciso di non chiudere le scuole nonosl’aumento senza precedenti di casi provocatovariante Omicron. Una decisione che ha mostrato quasi immediatamente i suoi effetti: da lunedì 3 gennaio, giorno delin classe, a giovedì 6 sono state9.202(su un totale di 527.200), il livello più alto mai raggiunto. Ad annunciarlo è stato il ministero dell’Educazione nazionale che ha anche ricordato che si tratta di un numero triplo rispetto alla rilevazione del 16 dicembre, ovvero appena prima delle vacanze di Natale. In appena 4dalin classe, si sono registrati idi 47.453 alunni e ...

