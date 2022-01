Scuola, il sindacato Snals contro il governo: “Caos totale, situazione catastrofica. Lunedì purtroppo si parte ma mancano docenti” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Chiediamo di essere molto più chiari per le indicazioni da dare ai dirigenti scolastici”. Elvira Serafini, segretaria generale Snals (sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), parla ad Ansa dopo l’incontro avuto nella mattinata al ministero della Pubblica istruzione: “Lunedì riapriranno purtroppo le scuole, ci sono tanti contagi una situazione quasi catastrofica affidata ai dirigenti scolastici e al personale tutto per gestire i vaccinati e i non. La nostra preoccupazione è soprattutto per gli alunni perché il numero dei docenti in quarantena è elevatissimo e sarà difficile trovare supplenti. Siamo fortemente preoccupati”, conclude Serafini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Chiediamo di essere molto più chiari per le indicazioni da dare ai dirigenti scolastici”. Elvira Serafini, segretaria generaleNazionale Autonomo Lavoratori), parla ad Ansa dopo l’inavuto nella mattinata al ministero della Pubblica istruzione: “riaprirannole scuole, ci sono tanti contagi unaquasiaffidata ai dirigenti scolastici e al personale tutto per gestire i vaccinati e i non. La nostra preoccupazione è soprattutto per gli alunni perché il numero deiin quarantena è elevatissimo e sarà difficile trovare supplenti. Siamo fortemente preoccupati”, conclude Serafini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

