(Di sabato 8 gennaio 2022) “La via maestra dovrebbe essere quella della comunicazione fra Asl e scuole. Dovrebbe esserci un dialogo interistituzionale. Trovo improprio edche il preside debbaa singolispesso minorenni lo”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionaleAntonelloche, intervenendo sull’ultima nota del ministero dell’Istruzione sulladei casinelle classi per cui sono ia dover autodichiarare il proprio, afferma: “la cosa corretta èi dati alle Asl attraverso i referenti covid. Il codice privacy èmodificato circa un mese fa. ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Stimiamo che lunedì potrebbero essere assenti 100.000 dipendenti della #scuola su un milione - tra #docenti e… - TV7Benevento : Scuola, Giannelli (presidi): 'gestione positivi? Inaccettabile chiedere a ragazzi stato vaccinale'... - StraNotizie : Scuola, Giannelli (presidi): 'gestione positivi? Inaccettabile chiedere a ragazzi stato vaccinale'… - Robbetta : RT @rtl1025: ?? 'Stimiamo che lunedì potrebbero essere assenti 100.000 dipendenti della #scuola su un milione - tra #docenti e #personaleAta… - fisco24_info : Scuola, Giannelli (presidi): 'gestione positivi? Inaccettabile chiedere a ragazzi stato vaccinale': 'Non possono es… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Giannelli

'Stimiamo che lunedì potrebbero essere assenti 100.000 dipendenti dellasu un milione - tra docenti e personale Ata - ovvero un 10% del totale, per le più svariate ...presidi Antonello......il 10% del personale assente Lunedì potrebbero essere assenti centomila dipendenti della, ... Lo riferisce il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello, precisando 'che ...Roma, 8 gen. "La via maestra dovrebbe essere quella della comunicazione fra Asl e scuole. Dovrebbe esserci un dialogo interistituzionale. Trovo improprio ed ina ...Zaia: "Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura" Alle medie e alle superiori con due positivi in classe i requisiti per frequentare in presenza, ...