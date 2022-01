Scuola e covid a Roma: tra test, precauzioni e raccomandazioni alle famiglie (Di sabato 8 gennaio 2022) Tamponi, precauzioni e raccomandazioni alle famiglie. Roma si prepara per il rientro a Scuola in tempo di variante Omicron del covid e sono diverse le reazioni di presidi, rettori e istituti alle nuove misure varate dal governo. Ecco cosa succede in quattro storici licei Romani. ISTITUTO MASSIMO – “Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. Ma la situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione tra studenti vaccinati e non vaccinati dai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli”, che aprono le porte all’intolleranza. “L’esclusione dei non vaccinati è grave se la si cala sui bambini e i ragazzi. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Tamponi,si prepara per il rientro ain tempo di variante Omicron dele sono diverse le reazioni di presidi, rettori e istitutinuove misure varate dal governo. Ecco cosa succede in quattro storici liceini. ISTITUTO MASSIMO – “Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. Ma la situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione tra studenti vaccinati e non vaccinati dai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli”, che aprono le porte all’intolleranza. “L’esclusione dei non vaccinati è grave se la si cala sui bambini e i ragazzi. ...

