Scossa sismica sveglia l'aquilano e il reatino, l'epicentro tra Cagnano e Borbona (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Aquila - Una Scossa sismica di magnitudo tra i 3.1 e 3.6 alle 7,01 di questa mattini si è verificata tra le province di L'Aquila e Rieti, nella zona compresa tra i comuni di Cagnano Amiterno e Borbona. Allarme tra i cittadini ma non sono segnalati danni @INGVterremoti STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 3.1 e 3.6 ore 07:01 IT del 08-01-2022, prov/zona Rieti #INGV 29447211 7:03 AM · 8 gen 2022·INGVreport

