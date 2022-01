Scoperta Domus imperiale nei sotterranei di palazzo Barracco a Roma

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo 20 anni di chiusura, finalmente si potrà visitare la famosa casa nascosta neidelper tutto questo tempo!neidi-curiosauro.it: aperti dal 6 gennaio 2022 Questa la data prevista per la riapertura della Casana neidel Museo di Scultura Antica Giovannidi. Risale al IV secolo d.C. e la suaavvenne già nel 1899 casualmente, durante la demolizione dell’edificio rinascimentale che ospita il Museo. La, non più accessibile al pubblico dal 2000, ora è aperta quasi tutti i giorni. La sua riapertura, però, è al ...

Advertising

RomagnaTweet : RT @StorieArcheo: #MOSTRE Continua fino ad aprile la grande mostra sulla scoperta della #DomusAurea, l'immenso palazzo imperiale di #Nerone… - elenapercivaldi : #MOSTRE Continua fino ad aprile la grande mostra sulla scoperta della #DomusAurea, l'immenso palazzo imperiale di… - StorieArcheo : #MOSTRE Continua fino ad aprile la grande mostra sulla scoperta della #DomusAurea, l'immenso palazzo imperiale di… - CarmeloSamperi : Al Museo Barracco, alla scoperta di una domus romana 'guidati' dalla luce - pietromit : RT @mondointasca: #Pompei ci regala sempre delle sorprese. Alla scoperta della raffinata casa del Larario di Achille, dalle ricche decorazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta Domus

... +39 0541 793781 www.fellinimuseum.it Sabato 8 gennaio si può andare alladell'eclettica ...- rimini Da non perdere domenica 9 gennaio l'occasione di partecipare alla visita guidata alla...Ladella, del tutto fortuita, risale al 1899, precisamente ai lavori di parziale demolizione dell'edificio rinascimentale che dal 1948 accoglie il Museo, realizzati per l'apertura del ...Il 6 gennaio dopo oltre 20 anni è stata riaperta la domus sotterranea del Museo Barracco. L’intera esperienza dei visitatori e delle visitatrici è guidata grazie all’uso di tecnologia Li-Fi, un’innova ...Roma - La luce fruga nella storia per far rivivere, smartphone alla mano, una casa romana risalente al IV secolo d.C., che viene così restituita alla fruizione del pubblico dopo oltre 20 anni di chius ...