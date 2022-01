Sci | Fisi | escluse fratture alla caviglia sinistra per De Aliprandini

(Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Luca De, caduto questa mattina durante il gigante di Adelboden è stato sottoposto a radiografie all'ospedale di Frutigen, in Svizzera. Gli esami hanno esclusoo altri maggiori danni, coinvolta nell'incidente. Lo rende noto lain un comunicato. Domenica mattina, per maggiore sicurezza, il vicecampione del mondo della specialità sarà sottoposto ad ulteriori esami presso la clinica La Madonnina di Milano e sarà valutato dCommissione medica

... e magistralmente recuperata dall'Asd Monte Coglians e dalloCai Trieste, nelle sprint odierne ha visto gli atleti locali in grande spolvero. Nella categoria giovani femminile il Comitato...... anche se visibilmente dolorante , è sceso suglisino al traguardo dove è stato sottoposto a ... probabilmente a Milano, come riporta la. Questo è l'ultimo Gigante prima delle Olimpiadi. Non ...Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Luca De Aliprandini, caduto questa mattina durante il gigante di Adelboden è stato sottoposto a radiografie all'ospedale ...Luca de Aliprandini, autore di una prima parte di gara splendida e davanti a Odermatt di venti centesimi al terzo intermedio, inforca e cade violentemente andando a sbattere contro le reti.