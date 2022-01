Sci alpino | startlist slalom Adelboden 2022 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli azzurri

Advertising

BaumgartnerGeo : RT @RSIsport: ??????Uno strepitoso Marco Odermatt riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio nel gigante di Adelboden. L'ultimo ad imp… - Moccola62 : RT @RSIsport: ?????? Tutte le emozioni del trionfo di Marco #Odermatt nel gigante di #Adelboden! #RSISport - fenomenogabry : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Marco Odermatt fa impazzire il pubblico vincendo ad Adelboden - Video Sci Al… - azzurridigloria : ? SCI ALPINO, COPPA DEL MONDO ? Ottimo podio per @BassinoMarta nello slalom gigante di Kranjska Gora: l'azzurra di… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Odermatt trionfa davanti a Feller e Pinturault! ??#EurosportSCI -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Marta Bassino, voto 8: secondo podio per la cuneese, brava ad interpretare le linee in entrambe le manches. Il livello è altissimo anche quando "Her Majesty' non brilla, arrivano comunque segnali ...KRANJSKA GORA (SLOVENIA) " Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'1579, che vale vittoria e leadership nella classifica di specialità. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga ...Terzo a 50/100 l'altro francese Thomas Lardon (Ski Club Alpe d'Huez. Buon nono posto per il cuneese Fabio Allasina (Ski College Limone) a 2 ,02/100, con il primo posto tra gli Aspiranti. Carlo Cordone ...Il programma: Venerdì 7 gennaio, dalle 12, Gigante femminile e maschile; sabato 8, dalle 10, Gigante femminile Slalom maschile; domenica 9, dalle 10, Slalom femminile e Gigante maschile, tutte le gare ...