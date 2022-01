Sci alpino | Sofia Goggia in testa al Prize Money Standing | la classifica dei premi | quanti soldi ha guadagnato?

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022)non è riuscita a rientrare tra le migliori 30 nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Un risultato negativo per la Campionessa Olimpica di discesa libera, che non è così riuscita a conquistare punti in questa gara sul pendio sloveno. La bergamasca, quest’anno capace di vincere ben cinque gare (tre discese libere e due superG), non riesce ancora a ritrovare lo smalto dei giorni migliori in questa specialità e sta raccogliendo pochi punti, anche se per fortuna è ancora ampiamente in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo generale. I mezzi passi falsi odierni di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova hanno limitato i danni: al momento l’azzurra è terza in, con un ritardo di 209 punti dalla statunitense e di 74 dalla slovacca. Sci ...