Sci alpino | slalom femminile Kranjska Gora 2022 | Della Mea salta la prova per indisposizione

(Di sabato 8 gennaio 2022) LaraMea non prenderà parte alladidi, valida per la Coppa del Mondo di sci. A comunicarlo è la Fisi, che spiega come l’assenza dell’azzurra è dovuta ad un’. A rappresentare l’Italia nelladi domani, domenica 9 gennaio, quindi, rimangono Marta Rossetti, Sophie Mathiou e Anita Gulli. STARTI LIST DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOSportFace.

Advertising

sportface2016 : Sci alpino, #slalom femminile #KranjskaGora: #DellaMea salta la prova per indisposizione - sportface2016 : #Sci alpino, la start list dello slalom maschile di #Adelboden - GuidaTVPlus : 08-01-2022 21:25 #RaiSport+ Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22, Adelboden/SUI: Gigante maschile, 2a manche #Sci - zazoomblog : Sci alpino startlist slalom Kranjska Gora 2022: orari tv programma streaming pettorali delle azzurre - #alpino… - infoitsport : Sci alpino, Marco Odermatt fa impazzire gli svizzeri ad Adelboden. 5 azzurri a punti -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

San Marino torna dunque ad avere una rappresentante femminile nellodopo la partecipazione di Federica Selva alle Olimpiadi di Sochi 2014 . Nel maschile la partecipazione si giocherà tra ...C'è insomma un mese scarso per recuperare il blocco azzurro, prima di quel 7 febbraio in cui il gigante femminile aprirà il programma femminile delloa Pechino 2022.Domenica 9 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si concluderà il fine settimana sulle nevi svizzere, con una gara tra i pa ...Lara Della Mea non disputerà lo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra non prenderà parte alla gara di domenica 9 gennaio a causa di un'indispo ...