Sci alpino | prima manche gigante maschile Adelboden 2022 | Odermatt al comando | De Aliprandini fuori

Marco Odermatt riprende da dove aveva lasciato in Alta Badia ed è al comando dopo la prima manche del gigante maschile di Adelboden. Il fuoriclasse elvetico, sulla pista di casa, considerata tempio mondiale del gigante, la Chunisbärgli, nel quinto gigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile ha sfoderato una manche da campione ed è stato l'unico sotto l'1:18. 1:17.94 per lui e 0.31 di vantaggio sul suo rivale più accreditato di giornata, il francese Alexis Pinturault, già tre volte vincitore ad Adelboden. Terzo, autore di una manche solida, il croato Filip Zubcic, a mezzo secondo netto da Odermatt.

