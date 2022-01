Sci alpino, Marta Bassino terza a Kranjska Gora! Dominio di Sara Hector (Di sabato 8 gennaio 2022) Marta Bassino coglie il diciannovesimo podio in Coppa del Mondo issandosi al terzo posto nel gigante sloveno di Kranjska Gora. Dimostrazione di forza impressionante da parte della vincitrice Sara Hector, nuova leader della classifica di specialità: la svedese infligge +0”96 a Tessa Worley ed 1”32 alla nostra portacolori dando prova di una condizione fisica solidissima. Prestazione favolosa anche quella della canadese Valerie Grenier, quarta a soli +0”07 dal podio. Completano la top10 Lara Gut-Behrami (+1”92), tornata alle competizioni dopo la pausa forzata causa Covid, la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1”96), Mikaela Shiffrin (+2”05), l’atleta di casa Tina Robnik (+2”06), la connazionale Meta Hrovat (+2”13) e la svizzera Michelle Gisin (+2”29). Giornata in chiaroscuro per i colori azzurri, “salvati” ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022)coglie il diciannovesimo podio in Coppa del Mondo issandosi al terzo posto nel gigante sloveno diGora. Dimostrazione di forza impressionante da parte della vincitrice, nuova leader della classifica di specialità: la svedese infligge +0”96 a Tessa Worley ed 1”32 alla nostra portacolori dando prova di una condizione fisica solidissima. Prestazione favolosa anche quella della canadese Valerie Grenier, quarta a soli +0”07 dal podio. Completano la top10 Lara Gut-Behrami (+1”92), tornata alle competizioni dopo la pausa forzata causa Covid, la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1”96), Mikaela Shiffrin (+2”05), l’atleta di casa Tina Robnik (+2”06), la connazionale Meta Hrovat (+2”13) e la svizzera Michelle Gisin (+2”29). Giornata in chiaroscuro per i colori azzurri, “salvati” ...

