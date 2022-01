Sci alpino | Marta Bassino | “Salterò Altenmarkt per allenarmi in gigante Stanno tornando le buone sensazioni”

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, Marco #Odermatt fa impazzire gli svizzeri ad Adelboden. 5 azzurri a punti - lolloc_01 : RT @RSIsport: ??????Uno strepitoso Marco Odermatt riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio nel gigante di Adelboden. L'ultimo ad imp… - ellepereffe : @smngld01 Sci Alpino ad Adelboden, 4ªvittoria su 5 giganti in stagione per Odermatt. Ha già vinto la CdM di specialità - robgaravaglia : RT @RSIsport: ??????Uno strepitoso Marco Odermatt riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio nel gigante di Adelboden. L'ultimo ad imp… - RSInews : RT @RSIsport: ??????Uno strepitoso Marco Odermatt riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio nel gigante di Adelboden. L'ultimo ad imp… -

Marta Bassino riassapora il podio in Coppa del mondo grazie al terzo posto nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), quinta prova stagionale tra le porte larghe. La campionessa di Borgo San Dalmazzo, ...KRANJSKA GORA (SLOVENIA) - Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'15"79, che vale vittoria e leadership nella classifica generale. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga 96 ...“Sono contenta perché sto ritrovando un po’ di buone sensazioni, un po’ di fluidità anche in allenamento. So che c’è ancora un po’ di lavoro da fare; infatti, penso che salterò la prossima settimana l ...KRANJSKA GORA - Altro terzo posto per Marta Bassino in gigante, secondo podio stagionale per l'azzurra alle spalle di un'irrefrenabile Sara Hector, che diventa ...