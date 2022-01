Sci alpino | Marco Odermatt fa impazzire gli svizzeri ad Adelboden 5 azzurri a punti

(Di sabato 8 gennaio 2022)fa esplodere il tripudio svizzero. Il fuoriclasse elvetico, infatti, ha fatto suo il gigante didella Coppa del Mondo di scimaschile 2022. Sulla celebre e iconica pista “Chuenisbärgli” il padrone di casa per eccellenza centra la nona vittoria in carriera, la sesta in gigante, e allunga ulteriormente in classifica generale, dato che vola a quota 845, contro i 469 di Aleksander Aamodt Kilde. In gigante, invece, sale a quota 480, contro i 261 di Manuel Feller. Dopo una prima manche dai due volti, buona all’inizio e ottima sul muro,si è ripetuto nella seconda, tenendo a bada la prepotente risalita di Manuel Feller. L’austriaco, nettamente il migliore nella seconda discesa, si ferma a 48 centesimi ...

Marta Bassino riassapora il podio in Coppa del mondo grazie al terzo posto nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), quinta prova stagionale tra le porte larghe. La campionessa di Borgo San Dalmazzo, ...KRANJSKA GORA (SLOVENIA) - Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'15"79, che vale vittoria e leadership nella classifica generale. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga 96 ...Atleti al via a partire dalle ore 10.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Diretta tv Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali ...Secondo podio stagionale per Marta Bassino che nel Gigante di Kranjska Gora si piazza al terzo posto. Dopo un inizio difficile di stagione, la 25enne di Borgo San Dalmazzo sta ritrovando la condizione ...