Sci Alpino | gigante maschile Adelboden Caos tifosi | Feller | “Cercano di infettarci”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Gli svizzeri hanno in questa pandemia un approccio leggermente diverso.di infettare tutti nel corso di un fine settimana”. Con queste parole, pronunciate ai microfoni della Orf, Manuel, secondo nella manche odierna della slalomdi sciad, commenta il tifo sfrenato deisugli spalti all’arrivo. Infatti, da più parti sono arrivati commenti perplessi per quelle 12.000 persone stipate in un posto molto stretto e perlopiù senza mascherine. La gioia di vedere tanto pubblico e tanto entusiasmo, cozza con la pandemia con cui tutto il mondo sta cercando di convivere: “Dal punto di vista di noi sciatori, è difficile: dobbiamo dare prova di responsabilità e mantenere le distanze di sicurezza. Ciononostante, un tifo caloroso ...

Advertising

sportface2016 : Sci alpino, gigante maschile #Adelboden. Caos tifosi, #Feller: 'Gli svizzeri cercano di infettare tutti' - digitalsat_it : Sabato @RaiSport , #8Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino, Volley, Pattinaggio, Combinata Nordica… - infoitsport : Sci alpino, Marta Bassino sul podio a Kranjska Gora: 'Sto ritrovando buone sensazioni' - infoitsport : Sci alpino, pagelle di oggi: Sara Hector stupisce ancora, Adelboden consacra Marco Odermatt - infoitsport : Sci alpino, startlist slalom Kranjska Gora 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle azzurre -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Alpino

...della Guardia di Finanza che si sono avvicinati in sella a una motoslitta portando con sé gli... Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso...della Guardia di Finanza che si sono avvicinati in sella ad una motoslitta portando con sé gli... Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso. (...Sport - La start list dello slalom maschile di Adelboden 2022 di sci alpino: ecco i pettorali di partenza e gli italiani in gara per questo appuntamento in Svizzera con la terza prova di questa ...Alla fine, l’atteggiamento è stato quello che ha fatto la differenza” “Sono contenta – ha proseguito l’azzurra – oggi è stata una giornata particolare, con una neve difficile che rendeva impegnativo t ...