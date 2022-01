Sci alpino | gigante maschile Adelboden 2022 | brutta caduta di de Aliprandini

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tanta paura sulla pista di, dove si sta disputando lo slalomvalido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Luca de, autore di una prima parte di gara splendida e davanti a Odermatt di venti centesimi al terzo intermedio, inforca e cade violentemente andando a sbattere contro le reti. L’azzurro fatica a rialzarsi, riesce a scendere sui propri sci ma dalla sua espressione si percepisce il dolore. Arrivano notizie rassicuranti dalla Fisi: “Ad una prima valutazione del medico federale non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De– si legge in un comunicato -. Ora l’atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ado a Milano”. SportFace.

Il fuoriclasse elvetico, sulla pista di casa, considerata tempio mondiale del gigante, la Chunisbärgli, nel quinto gigante valevole per la Coppa del Mondo dimaschile ha sfoderato una ...Sul muro finale glisembravano non tenere. E' decima a 2 46. In gigante fa proprio fatica, c'è poco da fare: bisogna concentrarsi su discesa e superG verso le Olimpiadi. 9.47 Robinson ne combina ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 12.01: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per ...Marco Guerri, tesserato per lo Sci Club Doganaccia, ha centrato il primo podio in carriera nello slalom gigante disputato sul Monte Zoncolan In un inverno che ha visto lo stop momentaneo di quasi tutt ...