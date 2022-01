Sci alpino | De Aliprandini cade nel gigante di Adelboeden | Olimpiadi a rischio?

(Di sabato 8 gennaio 2022)per Luca De? Il timore sarebbe questo, dopo la brutta caduta neldi. L’azzurro, argento ai Mondiali di Cortina, ha inforcato ad alta velocità infilando lo sci sinistro nella porta del muro finale, prima del traguardo. Era a 26 centesimi da Odermatt, che era al comando. Ha faticato ad alzarsi il numero 1 dei gigantisti italiani. Visibilmente dolorante è stato poi trasportato in ospedale e sottoposto a controlli medici. E’ uscito zoppicando dalla clinica. La speranza è che recuperi in fretta da un eventuale infortunio e che voli in Cina per difendere i colori azzurri. Era l’ultimoprima dei Giochi Invernali. (foto@GabrieleDeBettoPh-Lu/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per ...

Dopo un primo controllo medico nella tenda della Nazionale italiana, si è visto De Aliprandini uscire zoppicando ed utilizzando i bastoncini come delle stampelle . Per il momento non è ancora stato ...Terza posizione per il croato Filip Zubcic con un distacco di mezzo secondo esatto, mentre è quarto il francese Mathieu Faivre a 52, dopo aver perso tutto il suo vantaggio proprio nel muro finale. ...La diretta testuale dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.La Svizzera è già in fibrillazione e prepara la grande festa. Marco Odermatt, padrone di casa per eccellenza, chiude in vetta la prima manche del gigante di Adelboden della Coppa del Mondo di sci alpi ...