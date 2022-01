Scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50, nuove norme e sanzioni in vigore da oggi (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblicate in Gazzetta ufficiale le disposizioni per arginare i contagi. Multe da 600 a 1.500 euro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull'obbligo vaccinale per gli over - 50 . "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022" vi si legge, " l'obbligo vaccinale ... Leggi su agoramagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblicate in Gazzetta ufficiale le disposizioni per arginare i contagi. Multe da 600 a 1.500 euro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull'per gli- 50 . "Dalla data di entrata indella presente disposizione e fino al 15 giugno 2022" vi si legge, " l'...

