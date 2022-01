Sarri tenta lo sgarbo al Napoli | vuole un obiettivo di Giuntoli!

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, si è focalizzato su undel, ora nei radar di Tare alla Lazio. Maurizioha infatti espresso la necessità di comprare un altro terzino sinistro, da affiancare ad Hysaj e Marusic. ParisiLazio Il nome suggerito dal mister è quello di Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli che proprio giovedì ha sfidato la Lazio. Le battaglie, tra De Laurentiis e Lotito, non sono poche, oltre a Parisi entrambi i club seguono atmente Reinildo Mandava, promesso sposo delda quest’estate, che andrà in scadenza di contratto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sarri tenta

SpazioNapoli

Abraham riporta in gioco la Roma che nella ripresail tutto per tutto. Ma l'espulsione di ... Ma ancora il serbo salva, che vede le streghe contro la sua ex squadra. Grande spettacolo ma la ...L'Empoli si chiude edi colpire in contropiede, si allungano le distanza da coprire. ... LAZZARI NG5,5: Pronti, via urla: 'Andiamo'. Forse ha un brutto presagio. Ed è sempre lo stesso: ...STRAKOSHA 4 Incomprensibile l'uscita a vuoto su Di Francesco che regala rigore e vantaggio agli ospiti. HYSAJ 5,5 Sul rigore il retropassaggio per Strakosha è sbilenco. Reagisce all'errore ma ...Lazio-Empoli 3-3 all'Olimpico. Le pagelle della squadra di Sarri. STRAKOSHA 4 Incomprensibile l'uscita a vuoto su Di Francesco che regala rigore e vantaggio agli ospiti.