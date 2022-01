Sara Hector vince il gigante di Kranjska Gora, Bassino terza (Di sabato 8 gennaio 2022) Kranjska Gora (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Sara Hector si aggiudica lo slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'15?79, che vale vittoria e leadership nella classifica generale. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga 96 centesimi di ritardo, mentre sul terzo gradino del podio sale Marta Bassino, a 1?32 dalla vincitrice. L'altra azzurra rimasta in gara, Elena Curtoni, chiude invece al 26esimo posto, staccata di 4?42. Non una grande giornata per Mikaela Shiffrin, che si ferma al settimo posto e cede il pettorale giallo.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)(SLOVENIA) (ITALPRESS) –si aggiudica lo slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La svedese fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'15?79, che vale vittoria e leadership nella classifica generale. Secondo posto per la francese Tessa Worley, che paga 96 centesimi di ritardo, mentre sul terzo gradino del podio sale Marta, a 1?32 dalla vincitrice. L'altra azzurra rimasta in gara, Elena Curtoni, chiude invece al 26esimo posto, staccata di 4?42. Non una grande giornata per Mikaela Shiffrin, che si ferma al settimo posto e cede il pettorale giallo.(ITALPRESS).

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Forza Martaaaaa! ???????? Bassino è virtualmente sul podio dopo la prima manche di gigante femminile, tra lei (terza) e Sar… - RSIsport : ?? Buon rientro in Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami: solo 17a nella prima manche, la ticinese cambia ritmo nella… - leopnd1 : Sara Hector oggi di un altro pianeta!!! Quasi un secondo su Tessa Worley e 1.32 su un ottima Marta Bassino... La He… - davidesartori84 : Sarà Hector dominante. Un bulldozer. Miglior tempo anche nella seconda manche e concorrenza asfaltata. Non cambia i… - Acquis_view : Direi, così ad occhio, ma sicuramente sbaglio io eh, che Sara Hector sia appena entrata sbattendo la porta nel suo prime -