Sant'Antonio, benedici Giovanni Gasparro (Di sabato 8 gennaio 2022) Sant’Antonio da Padova, benedici il tuo pittore Giovanni Gasparro e benedici me che gioisco alla notizia dell’inaugurazione di domani, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Lugano, della pala d’altare che ti raffigura. Dipinta per l’appunto dal Gran Gasparro, il campione della nuova arte sacra. La tua pala è l’eccezione alla regola dell’apostasia, è il ripristino dell’iconografica cattolica nella Svizzera italiana. Per decenni, dopo il Concilio Vaticano II, nelle chiese si distrussero le immagini. Nella chiesa di Lugano, per dire, nei SesSanta o Settanta venne collocato un quadro che avrebbe dovuto rappresentarti e che invece risultava incomprensibile, aniconico ovvero acristiano. Ora al suo posto c’è il quadro di Gasparro e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022)da Padova,il tuo pittoreme che gioisco alla notizia dell’inaugurazione di domani, nella chiesa di’Ambrogio a Lugano, della pala d’altare che ti raffigura. Dipinta per l’appunto dal Gran, il campione della nuova arte sacra. La tua pala è l’eccezione alla regola dell’apostasia, è il ripristino dell’iconografica cattolica nella Svizzera italiana. Per decenni, dopo il Concilio Vaticano II, nelle chiese si distrussero le immagini. Nella chiesa di Lugano, per dire, nei Sesa o Settanta venne collocato un quadro che avrebbe dovuto rappresentarti e che invece risultava incomprensibile, aniconico ovvero acristiano. Ora al suo posto c’è il quadro die ...

Advertising

lithiumj8 : @aldoolaf81 @1V4vendetta Ah giusto, se muori non ti può venire il fuoco di Sant’Antonio il mese prima. Me lo segno, grazie! - DerrySony : RT @strabichina: #SalaLettura #NelBarocco Basilica di Sant'Antonio da Padova 1232/1310 - leone52641 : RT @strabichina: #SalaLettura #NelBarocco Basilica di Sant'Antonio da Padova 1232/1310 - RaffaeleRaimon2 : RT @strabichina: #SalaLettura #NelBarocco Basilica di Sant'Antonio da Padova 1232/1310 - discodance17 : @theaunter dò quest’impressione? ma no dai sono un tipo tranquillo mannaggia a sant’antonio come cazzo ti permetti -