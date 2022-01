Sanremo 2022, il clamoroso pericolo che si cela dietro il Festival: provvedimenti inevitabili (Di sabato 8 gennaio 2022) Continua ad essere a rischio lo svolgimento del Festival di Sanremo a causa delle restrizioni da Covid-19, questa volta si tratta della platea. Si è parlato molto, soprattutto negli ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 8 gennaio 2022) Continua ad essere a rischio lo svolgimento deldia causa delle restrizioni da Covid-19, questa volta si tratta della platea. Si è parlato molto, soprattutto negli ultimi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - ESCitanews : Amadeus questa volta cade dalle nubi. A #Sanremo2022 il superospite sarà Checco Zalone ?? #Eurovision #ESC2022… - ge_group : RT @Italia_Notizie: Sanremo 2022, Checco Zalone sarà super ospite al Festival -