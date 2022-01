Sangue ovunque Incidente per Fedez sulla neve | le foto sconvolgenti | il rapper quasi irriconoscibile | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Picco imprevisto per. Il, marito di Chiara Ferragni, ha avuto unin montagna. A raccontarlo lui stesso in una storia Instagram, dove si vede il mento insanguinante: "Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia". Con lui l'influencer che si impressione per la ferita vistosa, chiedendogli se si sia disinfettato. Propriogiorni fa aveva cercato di sviare la voglia della Ferragni di andare a sciare, dopo che le loro vacanze natalizie sono state cancellate a causa del Covid. "Finalmente sono libero di stare a casa sul divano", dicevauna volta tornato negativo. La moglie è però riuscita a convincerlo, ma per il cantante il weekend non è stato dei migliori.stava infatti percorrendo un tragitto in discesa ...