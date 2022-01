Samir saluta l’Udinese: “Vi sarò per sempre grato amici friulani” (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivo nel 2016 e partenza nel 2022. Samir Caetano de Souza Santos, conosciuto soltanto con il primo dei nomi indicati, è stato uno dei protagonisti fissi degli ultimi anni di Udinese. Il difensore centrale, arrivato dal Flamengo, ha collezionato 141 presenze e 6 reti nella sua lunga permanenza in Serie A. Adesso andrà nel Watford (società gemella), allenata da Claudio Ranieri, che disputa la Premier League: un bel salto di qualità dopo le buonissime prestazioni espresse in maglia bianconera. Il messaggio commosso di Samir Ecco il messaggio rilasciato dal centrale difensivo brasiliano dopo l’addio ai colori bianconeri: “Carissimi amici friulani vi ringrazio!! Ringrazio i tifosi, la società, la città e i compagni di squadra. I miei figli sono nati a Udine, quindi mi sento un vero friulano e così la mia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivo nel 2016 e partenza nel 2022.Caetano de Souza Santos, conosciuto soltanto con il primo dei nomi indicati, è stato uno dei protagonisti fissi degli ultimi anni di Udinese. Il difensore centrale, arrivato dal Flamengo, ha collezionato 141 presenze e 6 reti nella sua lunga permanenza in Serie A. Adesso andrà nel Watford (società gemella), allenata da Claudio Ranieri, che disputa la Premier League: un bel salto di qualità dopo le buonissime prestazioni espresse in maglia bianconera. Il messaggio commosso diEcco il messaggio rilasciato dal centrale difensivo brasiliano dopo l’addio ai colori bianconeri: “Carissimivi ringrazio!! Ringrazio i tifosi, la società, la città e i compagni di squadra. I miei figli sono nati a Udine, quindi mi sento un vero friulano e così la mia ...

