Salvatore Esposito: chi è, età, carriera, Gomorra, altezza, film, chi è la fidanzata, vita privata, Instagram, patrimonio (Di sabato 8 gennaio 2022) Prima e imperdibile puntata del 2022 di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Salvatore Esposito. Ma conosciamolo meglio! Salvatore Esposito: chi è, età, carriera, serie tv Gomorra Salvatore Esposito è nato a Napoli il 2 febbraio del 1986 ed è un noto attore, diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva di successo Gomorra. Salvatore Esposito è nato e cresciuto a Mugnano di Napoli e si è appassionato fin da piccolo al cinema e alla recitazione. Da Napoli si è trasferito a Roma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022) Prima e imperdibile puntata del 2022 di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra, anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,, serie tvè nato a Napoli il 2 febbraio del 1986 ed è un noto attore, diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva di successoè nato e cresciuto a Mugnano di Napoli e si è appassionato fin da piccolo al cinema e alla recitazione. Da Napoli si è trasferito a Roma e ...

Advertising

CorriereCitta : Salvatore Esposito: chi è, età, carriera, Gomorra, altezza, film, chi è la fidanzata, vita privata, Instagram, patr… - TeleConsiglio : Ehi, finite le feste? Ma come si fa a dire una cosa simile se c’è il ritorno di Silvia Toffanin e di #Verissimo? Su… - diabolikfs : Dai un'occhiata al video di Salvatore Esposito! #TikTok - inciu_cessa : Se non ce la fa Salvatore Esposito a superare la fine di Gomorra 5 chi sono io per farlo - Aerdna3091 : #Verissimo 8.1 e 9.1 Ospiti Sabato: Natalia Titova, Massimiliano Rosolino, Nicola Savino, Totò Schillaci, Paola Car… -