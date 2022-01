Salto con gli sci | Coppa del Mondo Bischofshofen 2022 tris Terza gara in quattro giorni nel salisburghese!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ladelmaschile dicon gli sci prosegue senza soluzione di continuità, trovandosi però ad affrontare una situazione inedita e mai verificatasi nella storia. Infatti, terminata la Tournée dei 4 trampolini, si rimane qualche giorno in più a Bischosfshofen, dove si disputerà una tappa valevole per ladel. In tempi di pandemia, si fa di necessità virtù per ridurre gli spostamenti e razionalizzare il calendario. Dunque, inutile soffermarsi sulla storia di Bischoshoen, è già stata sviscerata in ogni suo dettaglio solo pochiorsono. Vale però la pena di sottolineare che quella dell’8 gennaio sarà la seconda prova individuale slegata dalla Tournée ad andare in scena sul Paul-Außerleitner-Schanze. L’unico precedente risale al 1999, quando l’impianto ospitò ...