Salernitana: tamponi ok, domani la partenza per Verona (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana partirà domani mattina alle 9 dall’aeroporto di Napoli per raggiungere Verona dove scenderà in campo alle 20.45. La squadra campana in mattinata ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi per verificare lo stato della situazione Covid: sono ancora positivi otto calciatori che non potranno prender parte alla trasferta in terra veneta. Esito negativo, invece, per tutti gli altri componenti del gruppo squadra. Nel pomeriggio, quindi, la Salernitana ha svolto la seduta di rifinitura. Sul charter che porterà i campani a Verona saliranno 18-19 elementi della prima squadra ai quali si aggiungeranno 4-5 calciatori della formazione Primavera che garantiranno qualche soluzione in più al tecnico Stefano Colantuono. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lapartiràmattina alle 9 dall’aeroporto di Napoli per raggiungeredove scenderà in campo alle 20.45. La squadra campana in mattinata ha effettuato un nuovo ciclo diper verificare lo stato della situazione Covid: sono ancora positivi otto calciatori che non potranno prender parte alla trasferta in terra veneta. Esito negativo, invece, per tutti gli altri componenti del gruppo squadra. Nel pomeriggio, quindi, laha svolto la seduta di rifinitura. Sul charter che porterà i campani asaliranno 18-19 elementi della prima squadra ai quali si aggiungeranno 4-5 calciatori della formazione Primavera che garantiranno qualche soluzione in più al tecnico Stefano Colantuono. L'articolo proviene da ...

