Salernitana | Iervolino accelera per il mercato | obiettivo Zaza

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ladeve risolvere la situazione acquisizione quote cone intanto prova a studiare il: piaceLadevere l’acquisizione delle quote die poi puntare al. Diversi gli obiettivi dei campani per arrivare a lottare per la salvezza. I nomi in cima alla lista sono diversi e ora sarebbe arrivato anche quello di Simone. L’attaccante del Torino è in uscita e lastudia il colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Trovo estremamente ragionevole la proposta del neo Presidente della Salernitana Danilo Iervolino di sospendere per qualche turno il campionato di Serie A in attesa di definire un nuovo ed efficace protocollo operativo in relazione all'andamento pandemico. La ...