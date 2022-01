Rumors | il centro - destra pensa a Franco Frattini per il Quirinale

Advertising

globalistIT : - redazionerumors : Djokovic al centro del ciclone: le sue posizioni no-vax potrebbero costargli care #Djokovic - FinanzaReport : #Tim al centro dei rumors. E il fondo Kkr vorrebbe coinvolgere le banche italiane nell’offerta #Borsa… - engeetw : @airplaneoversea Hahaha è una canzone stupenda in ogni caso. E Dolly stessa fu per anni al centro di rumors di quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Rumors centro

Globalist.it

Franco Frattini al Quirinale? Sarebbe sicuramente una scelta di ripiego per una personalità di secondo piano, senza carisma anche se con un curriculum interno al mondo istituzionale. All'interno del ...Il cantante è sempre finito anche aldella cronaca rosa per il suo vivere ' senza limiti '. ... Eppure, ilsi è presto rivelato falso e il cantante ha finalmente presentato la sua dolce ...Ex ministro nei governi Berlusconi ora fa parte del Consiglio di Stato dove il suo ruolo appare super partes. Ma sarebbe una scelta di ripiego ...La finestra "invernale" del calciomercato sta per aprire i battenti e le compagini di Serie B si preparano a dare l'assalto a quelli che hanno ...