Rugby, Coppa Italia: Rovigo supera Colorno e risale la classifica (Di sabato 8 gennaio 2022) Con ben tre match su quattro annullati a causa del Covid, oggi si è disputata una sola partita del terzo turno di Coppa Italia di Rugby, con il Rovigo che ospitava il Colorno. Entrambe le formazioni erano chiamate a vincere per risalire la classifica nel gruppo 2 del torneo, ecco come è andata. Vince il Rovigo, che aggancia le Fiamme Oro Roma in vetta alla classifica con 7 punti, mentre per il Colorno il punto di bonus significa quarta posizione con 5 punti. Vince il Rovigo 37-26 in un match che i rossoblù fanno loro a inizio ripresa, dopo un primo tempo equilibratissimo. I primi 15 minuti del match vedono i padroni di casa fare la partita e allungare fino al 9-0 grazie a tre piazzati di Van Reenen. Al 19’, però, la ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Con ben tre match su quattro annullati a causa del Covid, oggi si è disputata una sola partita del terzo turno didi, con ilche ospitava il. Entrambe le formazioni erano chiamate a vincere per risalire lanel gruppo 2 del torneo, ecco come è andata. Vince il, che aggancia le Fiamme Oro Roma in vetta allacon 7 punti, mentre per ilil punto di bonus significa quarta posizione con 5 punti. Vince il37-26 in un match che i rossoblù fanno loro a inizio ripresa, dopo un primo tempo equilibratissimo. I primi 15 minuti del match vedono i padroni di casa fare la partita e allungare fino al 9-0 grazie a tre piazzati di Van Reenen. Al 19’, però, la ...

Advertising

netos6 : @Stronza Allenamento rugby per ora sospesi quindi bici corsa, uscito alle 7.30. Sembravo Fantozzi al gran premio mo… - Rugbymeet : Le numerose positività al covid riscontrate nelle squadre di Top10 fanno saltare 3 partite su 4. Vincono a tavolino… - sportparma : Il Covid non ferma il rugby: Hbs Colorno a Rovigo per il terzo turno di Coppa Italia - rugbyrovitweet : RT @RugbyRovigoDelt: Ecco il First XV per il match di Coppa Italia tra #ROVvCOL! ???????? Per acquistare i #biglietti di #ROVvCOL ?? https://t… - RugbyRovigoDelt : Ecco il First XV per il match di Coppa Italia tra #ROVvCOL! ???????? Per acquistare i #biglietti di #ROVvCOL ??… -