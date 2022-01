Roma, pronto il nuovo colpo: fumata bianca attesa in giornata! (Di sabato 8 gennaio 2022) Sarà Sergio Oliveira il secondo colpo dei giallorossi dopo l’arrivo di Maitland-Niles. Secondo Il Corriere dello Sport Roma e Porto stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa e il si finale è atteso nella giornata di oggi. Sergio Oliveira Il centrocampista si trasferirà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La trattativa è stata favorita da Jorge Mendes, procuratore del giocatore e di José Mourinho. In Italia è ricordato per la doppietta all’Allianz Stadium che ha eliminato la Juventus dalla scorsa Champions League e con questo biglietto da visita il portoghese è pronto a conquistare la Serie A. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Sarà Sergio Oliveira il secondodei giallorossi dopo l’arrivo di Maitland-Niles. Secondo Il Corriere dello Sporte Porto stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa e il si finale è atteso nella giornata di oggi. Sergio Oliveira Il centrocampista si trasferirà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La trattativa è stata favorita da Jorge Mendes, procuratore del giocatore e di José Mourinho. In Italia è ricordato per la doppietta all’Allianz Stadium che ha eliminato la Juventus dalla scorsa Champions League e con questo biglietto da visita il portoghese èa conquistare la Serie A. Simone Borghi

