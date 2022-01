Roma, perdita di gas da una cantina a Monteverde: interrota la fornitura a tutto il palazzo, tutte le famiglie senza termosifoni (Di sabato 8 gennaio 2022) C'è una fuga di gas in un locale . E siccome non si trova il proprietario l'Italgas toglie la fornitura a tutto il palazzo. Accade a Roma, nel quartiere Monteverde vecchio . dove dalla mattina di ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) C'è una fuga di gas in un locale . E siccome non si trova il proprietario l'Italgas toglie lail. Accade a, nel quartierevecchio . dove dalla mattina di ...

Advertising

leggoit : Roma, perdita di gas da una cantina a Monteverde: interrota la fornitura a tutto il palazzo, tutte le famiglie senz… - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: ???? #Roma #Pericolo - Via Trionfale ? #StradaCHIUSA tra Via Carlo Evangelisti e civ n°177 ?? #Transito consentito ai s… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Pericolo - Via Trionfale ? #StradaCHIUSA tra Via Carlo Evangelisti e civ n°177 ?? #Transito consentito… - forestale82 : RT @SIULPROMA: Purtroppo se n’è andato il collega Loris Casale della stradale di Cassino per un infarto. Il Siulp di Roma è vicino ai colle… - SIULPROMA : Purtroppo se n’è andato il collega Loris Casale della stradale di Cassino per un infarto. Il Siulp di Roma è vicino… -