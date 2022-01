Roma | Borja Mayoral torna negativo | oggi si è allenato

(Di sabato 8 gennaio 2022) Laritrovache ètoal Covid-19 e si èquest’a Trigoria, alla vigilia della sfida contro la Juventus. Un’opzione in più in attacco per Josè Mourinho che può contare sull’attaccante spagnolo. L’ex Real Madrid ha lavorato con i calciatori meno impiegati giovedì a San Siro, tra questi presente anche il nuovo acquisto Maitland-Niles. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Roma scelto il vice Abraham: Borja Mayoral verso l’addio - #scelto #Abraham: #Borja #Mayoral - AnteMagic : Borja Valero che piange e parla delle assenze della ROMA. imbarazzanti, mamma mia quanto ci soffrite merde #MilanRoma - Budulacci70 : Borja Madonna Valero praticamente dice che c’è stata solo la Roma. #Dazn - sportli26181512 : CorSport - Roma, bufera no vax sui social: Smalling nel mirino: La Roma nei giorni scorsi ha comunicato di avere du… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Fiorentina, Pradé… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Borja

...presentazione del match QUI- Mourinho dovrà rinunciare agli squalificati Karsdorp e Mancini, espulsi entrambi per doppia ammonizione nel match contro il Milan, oltre agli indisponibili...Nella, José Mourinho attende con ansia il rientro ormai imminente di Leonardo Spinazzola, che ...positivi al Covid che sono il secondo portiere Daniel Fuzato e l'attaccante spagnoloMayoral. ...Probabili formazioni . Domani, Stadio Olimpico, ore 18.30. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Mkhitaryan, Cristante, Lo. Pellegrini, Vina; Zan ...La partita Roma - Juventus del 9 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 ...