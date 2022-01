Roger Milla | “Magrebini? Sempre loro a far casino | se non sono africani giochino altrove”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Duro attacco dell’ex calciatore, intervenuto alla tv francese TV5 alla vigilia della Coppa d’Africa 2022: “a fare. Noi li abbiamoaccettati, ma continuano a parlare male dell’Africa. Se nonallora che vadano a giocare in Europa o in un altro continente. Basta che non vengano a creare il caos da noi. Parlo come un fratello a questi paesi, tutto ciò non è normale“. Così il camerunense, che senza giri di parole ha espresso il suo pensieri in merito ai paesi del Maghreb. SportFace.