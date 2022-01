Rocío Muñoz Morales, la dedica per Raoul Bova che stringe il cuore (Di sabato 8 gennaio 2022) Un periodo non proprio facile, quello di Rocío Muñoz Morales, che sui social pubblica molti momenti della sua vita. Risultata positiva al Covid, è costretta a passare il tempo da sola che però condivide con i follower sul suo profilo Instagram. Due post hanno catturato l’attenzione dei fan, perché colmi di estrema dolcezza per gli amori della sua vita: prima il messaggio a sua figlia Luna, e adesso la dedica per il suo compagno Raoul Bova, che ha scaturito una pioggia di cuori da parte dei lettori e anche dallo stesso attore. Rocío Muñoz Morales, la dedica a Raoul Bova commuove in un periodo difficile Rocío Muñoz Morales è chiusa in ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022) Un periodo non proprio facile, quello di, che sui social pubblica molti momenti della sua vita. Risultata positiva al Covid, è costretta a passare il tempo da sola che però condivide con i follower sul suo profilo Instagram. Due post hanno catturato l’attenzione dei fan, perché colmi di estrema dolcezza per gli amori della sua vita: prima il messaggio a sua figlia Luna, e adesso laper il suo compagno, che ha scaturito una pioggia di cuori da parte dei lettori e anche dallo stesso attore., lacommuove in un periodo difficileè chiusa in ...

Advertising

occhio_notizie : Rocio Munoz Morales ha il Covid: il dolce messaggio per Raoul Bova #rociomunozmorales #raoulbova - ParliamoDiNews : Rocio Munoz Morales ha il Covid, ma a colpire è il messaggio per Bova #rocio #munoz #morales #covid #colpire… - zazoomblog : Rocio Munoz Morales ha il Covid ma a colpire è il messaggio per Bova - #Rocio #Munoz #Morales #Covid #colpire… - zazoomblog : Rocio Munoz Morales ha il Covid ma a colpire è il messaggio per Bova - #Rocio #Munoz #Morales #Covid #colpire - mediterranew : Rocio Munoz Morales nel film “Tre sorelle”... -

Ultime Notizie dalla rete : Rocío Muñoz Rocio Munoz Morales ha il Covid, ma a colpire è il messaggio per Bova L'attrice 33enne madrilena ha reso noto di aver contratto il coronavirus: il messaggio originale per il compagno L'articolo Rocio Munoz Morales ha il Covid, ma a colpire è il messaggio per Bova ...

Marco Castoro Dopo l'ottimo mese di dicembre che ha fatto salire l'asticella Canale 5 risponde con Vanessa Incontrada, Laura Chiatti, Sergio Rubini, Can Yaman e Francesca Chillemi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, protagonisti delle serie di inizio 2022. Fosca Innocenti, con ...

Rocío Muñoz Morales, dagli esordi all'amore per l'Italia (e per Raoul Bova). FOTOSTORIA Sky Tg24 L'attrice 33enne madrilena ha reso noto di aver contratto il coronavirus: il messaggio originale per il compagno L'articolo Rocio Munoz Morales ha il Covid, ma a colpire è il messaggio per Bova ...Canale 5 risponde con Vanessa Incontrada, Laura Chiatti, Sergio Rubini, Can Yaman e Francesca Chillemi, Raoul Bova eMorales, protagonisti delle serie di inizio 2022. Fosca Innocenti, con ...