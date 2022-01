Ritorno in classe | Giannelli Anp | “Lunedì potrebbero essere assenti 100 mila docenti e ATA”

(Di sabato 8 gennaio 2022) "Già in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l'ordine delle decine e addirittura centinaia e questo rende quasi impossibile attuare le procedure previste". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - luca_cangemi : ora basta con #Bianchi su @orizzontescuola #scuola #covid19 #Omicron #governo @ProfBianchi @alexcorlazzoli… - DanielsunIt : RT @Giulio29375125: Dopo tre dosi ora si stanno svegliando... -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe

Ila scuola e la nuova quarantena Il governo ha anche confermato ilin presenza a ...in zona rossa Intanto nel nuovo decreto sono state cambiate le regole per la quarantena inin ...Al Calini il buco era di dieci del personale e di 4 - 5 alunni ogni. "L'ondata galoppa. Ho invitato tutti ad aumentare le attenzioni e ho sospeso le attività pomeridiane. L'educazione fisica ...Il Governo Musumeci rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire una verifica di tutti gli aspetti organizzativi.Facebook Shares Mercoledì nuova riunione task force Il Governo Musumeci rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire una verifica di tutti gli aspetti organizzativi. E’ l’esito del ...