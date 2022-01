Ritorno in classe, De Luca risponde al governo: “La legge consente alle Regioni lo stop alle lezioni in presenza” (Di sabato 8 gennaio 2022) La situazione sanitaria della Campania "corrisponde alla fattispecie" di rischio "estremamente elevato" di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa "eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) La situazione sanitaria della Campania "coralla fattispecie" di rischio "estremamente elevato" di diffusione del virus cheanchenon in zona rossa "eccezioni allo svolgimento indelle attività educative e scolastiche". L'articolo .

