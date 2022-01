Rigopiano | a 5 anni dalla tragedia incombe la beffa della prescrizione La rabbia dei familiari

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 gennaio 2022) Un processo infinito. Tempi biblici tra rinvii e scontri a suon di perizie. A cinquedila giustizia è ancora all’anno zero. E c’è il rischio-che alcuni reati cadano in. Il 18 gennaio, saranno cinqueesattistrage dell’hotel, nel comune di Farindola, in Abruzzo. Che venne giù travolto da una valanga che provocò 29 vittime. La tradizionale fiaccolata e la messa quest’anno si mescolano allae alla frustrazione dei parenti. Per l’iter giudiziario che è ancora agli inizi., la giustizia è all’anno zero Gli occhi sono puntati sul 28 gennaio. Giorno in cui è prevista la super perizia ordinata dal tribunale. Che però, come ...