Rientro in classe, Ministero: le scuole sono ora autorizzate a conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Anticipazioni nota (Di sabato 8 gennaio 2022) In arrivo la nota ministeriale con le indicazioni per le scuole con le nuove regole su positivi e quarantena in classe. Uno dei chiarimenti più attesi è quello riguardante l'autorizzazione dello stato vaccinale degli studenti da parte delle scuole. Questo è quanto si apprende dalla riunione in corso tra sindacati e Ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) In arrivo laministeriale con le indicazioni per lecon le nuove regole su positivi e quarantena in. Uno dei chiarimenti più attesi è quello riguardante l'autorizzazione delloda parte delle. Questo è quanto si apprende dalla riunione in corso tra sindacati edell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - elisapunto : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le fa… - armdigennaro : RT @france_bis: @Azione_it @CarloCalenda Il rientro in classe sarà un momento difficile perché mancheranno circa un terzo degli alunni. Che… - Anto94412438 : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le fa… - Game_Set_Match_ : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le fa… -