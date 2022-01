Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le famiglie lo dicesse chiaramente” [VIDEO] (Di sabato 8 gennaio 2022) "Io ho sempre lottato per una scuola aperta. La scuola in presenza non è sostituibile. Ho scritto questo appello perché è davvero difficile. Non siamo più in emergenza ma in una situazione ordinaria in piena pandemia". Lo ha detto Amanda Ferrario, nel corso del dibattito in diretta su Os Tv sul Rientro in classe. L'articolo Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le famiglie lo dicesse chiaramente” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) "Io ho sempre lottato per unaaperta. Lain presenza non è sostituibile. Ho scritto questo appello perché è davvero difficile. Non siamo più in emergenza ma in una situazione ordinaria in piena pandemia". Lo ha detto Amanda, nel corso del dibattito in diretta su Os Tv sulin. L'articoloin: “Se ilcidiper farlelo

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Rientro in classe, Ferrario: “Se il Governo ci chiede di parcheggiare i ragazzi a scuola per far andare a lavoro le… - BersaniLeda : RT @Giuseppe5813: Ministro e governo sono scollegati dalla realtà. Non resta che sperare nella Provvidenza divina. Scuola e Covid, gli stu… - StefaniaFalone : Bianchi: «Gli studenti torneranno a fare lezione in classe» - 27crazyfrog : RT @Giuseppe5813: Ministro e governo sono scollegati dalla realtà. Non resta che sperare nella Provvidenza divina. Scuola e Covid, gli stu… -