Rientro a scuola: nuova gestione quarantene e vaccinazioni. Ministero invia nota alle scuole, scarica PDF (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. Prima dell'invio, questa mattina, il Ministero ha convocato una riunione per illustrare le misure e la nota stessa alle Organizzazioni sindacali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Ildell'Istruzione hatounaoperativa con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per ladei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. Prima dell'invio, questa mattina, ilha convocato una riunione per illustrare le misure e lastessaOrganizzazioni sindacali. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - infoitinterno : Covid e rientro a scuola, si va verso uno slittamento di tre giorni - chiatchfire : devo assolutamente organizzarmi le cose sa studiare appena rientro a scuola perché sennò addio mi ritrovo di nuovo nella merda -