Ricorso contro chiusura scuole: Tar della Campania chiede documenti alla Regione (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tar della Campania ha chiesto alla Regione di presentare ulteriori documenti per poter decidere sul Ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente De Luca con la quale si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per infanzia, primaria e medie a causa del Covid. L’integrazione dovrà essere presentata ai giudici amministrativi entro le 11 di lunedì. La decisione è stata assunta dai giudici della Quinta sezione che chiedono di avere una integrazione degli atti prima di esprimersi sul Ricorso d’urgenza dei ricorrenti, assistiti dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tarha chiestodi presentare ulterioriper poter decidere sulpresentato da alcuni genitoril’ordinanza del presidente De Luca con la quale si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per infanzia, primaria e medie a causa del Covid. L’integrazione dovrà essere presentata ai giudici amministrativi entro le 11 di lunedì. La decisione è stata assunta dai giudiciQuinta sezione che chiedono di avere una integrazione degli atti prima di esprimersi suld’urgenza dei ricorrenti, assistiti dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

