Riapertura delle scuole rinviata anche in Sicilia, Zaia invoca l’azione del Cts: “Sarà un calvario” (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ritorno a scuola dopo le vacanze invernali diventa un caso: l’ondata senza precedenti dei casi da Covid-19 dovuti alla variante Omicron sta spingendo le autorità regionali a provvedere per conto proprio, rinviando la Riapertura di qualche giorno o addirittura di settimane. Dopo la presa di posizione di Vincenzo De Luca in Campania, anche la Sicilia corre ai ripari. scuole chiuse fino a mercoledì 12 in Sicilia: accolta la richiesta dei presidi Gli studenti di ogni ordine e grado non torneranno dietro ai banchi il 10 gennaio: a deciderlo è stata la task force tra Regione, sindaci, presidi e rappresentanti degli studenti in Sicilia. Soprattutto i dirigenti scolastici, riportano le fonti locali, avevano chiesto il rinvio dell’apertura per qualche giorno, di modo da verificare gli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ritorno a scuola dopo le vacanze invernali diventa un caso: l’ondata senza precedenti dei casi da Covid-19 dovuti alla variante Omicron sta spingendo le autorità regionali a provvedere per conto proprio, rinviando ladi qualche giorno o addirittura di settimane. Dopo la presa di posizione di Vincenzo De Luca in Campania,lacorre ai ripari.chiuse fino a mercoledì 12 in: accolta la richiesta dei presidi Gli studenti di ogni ordine e grado non torneranno dietro ai banchi il 10 gennaio: a deciderlo è stata la task force tra Regione, sindaci, presidi e rappresentanti degli studenti in. Soprattutto i dirigenti scolastici, riportano le fonti locali, avevano chiesto il rinvio dell’apertura per qualche giorno, di modo da verificare gli ...

Advertising

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - rtl1025 : ?? Nonostante il no del #Governo, il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca va avanti sulla non riapertura de… - GiovaQuez : In Sicilia si rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti orga… - corrmezzogiorno : #Palermo Covid, in Sicilia rinviata di tre giorni riapertura delle scuole - serenaviani : RT @rtl1025: ?? Nonostante il no del #Governo, il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca va avanti sulla non riapertura delle #scuole… -